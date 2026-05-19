Ricardo no se guardó nada y contó todo sobre su ENEMISTAD con Julio, ¡ piensa que quiere desquitarse!

Ya está más que declarada una de las primeras rivalidades en MasterChef 24/7: la de Ricardo Cendejas y Julio Vázquez, quienes desde la primera noche supieron que no se llevarían tan bien. Esto provocó que Julio, ganador del “Pin del chef” eligiera a su compañero para encargarse de la limpieza, algo que consideró como un desquite directo, una idea que también tuvo Luis al creer que “no soportan su brillo” en la cocina más famosa de México.