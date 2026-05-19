Julio usa el poder del “Pin del chef” y elige a 3 cocineros para que hagan la limpieza en MasterChef 24/7

Julio Vázquez sigue acumulando victorias en MasterChef 24/7, pues no solo fue el primer participante confirmado gracias a que ganó en las votaciones para creadores de contenido, sino que también logró arrasar con la prueba del "Pin del chef". Esto significa que durante toda la semana tendrá importantes beneficios que podrá aprovechar para cambiar las cosas en la cocina.

Por lo que al inicio de la clase con Diego Niño, uno de los "Maestros del fuego" de la temporada, Julio tuvo que elegir a tres de sus compañeros para que se encarguen de la limpieza de algunos de los espacios compartidos. Fue así que le impuso esta gran responsabilidad a Camila, Luis y Ricardo, quien cabe recordar, ya había estado teniendo problemas justamente por cómo se dividen las tareas en las instalaciones de MasterChef 2026.

Qué beneficios tiene el "Pin del chef" y cuáles son las CONSECUENCIAS para los perdedores

Uno de los mayores atractivos sobre el "Pin del chef" es precisamente el poder que le da a los cocineros para tomar decisiones respecto a los retos y hasta imponer ciertos "castigos" al resto de los participantes de MasterChef 24/7. Además, evita las posibilidades de caer en los temidos "mandiles negros", que son para los que irán al reto de eliminación y que hasta el momento solo tiene Lancer como castigo por su mal comportamiento.

@masterchefmx Julio gana el poder del pin, tendrá que tomar grandes decisiones. 😱 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA https://bit.ly/MC24-7 Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

En cuanto a las consecuencias, aquellos concursantes que no consigan ganar ninguna de estas pruebas tendrán que seguir cocinando y enfrentándose a las calificaciones de los chefs para tratar de salvarse y garantizar una semana más dentro de la competencia. Por lo que cada lunes los cocineros en MasterChef 2026 deberán dar lo mejor y entregar platos de excelencia.

Dónde ver MasterChef 24/7 EN VIVO

Si no te quieres perder ni un solo detalle de lo que pasa en MasterChef 24/7, puedes sintonizar las transmisiones en el TikTok y YouTube deMasterChef México; en el sitio web de Azteca UNO y en el acceso total en Disney+. Además, de lunes a viernes en punto de las 20:30 horas a través de la señal de Azteca UNO.