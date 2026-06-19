¡Reto con rotaciones! Este es el VERDADERO reto de este viernes de Salvación en MasterChef 24/7, ¿Ayuda o sabotaje?

El Chef Adrián explicó la dinámica final del reto: cada vez que suene el Gong, los Cocineros deberán cambiar de estación y dejar atrás el platillo que iniciaron en este viernes de Salvación de MasterChef 24/7. La creatividad, rapidez y capacidad de adaptación serán clave para enfrentar este desafío del viernes de Salvación.