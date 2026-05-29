¡Se armó la carnita asada en MasterChef 24/7! Así fue esta divertida experiencia con el Chef Adrián Herrera (VIDEO)

En el Universo MasterChef 24/7 todos los días son especiales y están llenos de sorpresas. Para muestra, la “carnita asada” que el Chef Adrián Herrera organizó para que los participantes pasaran un rato muy agradable mientras aprenden cuáles son los imperdibles para disfrutar de una comida exquisita con cortes de carne, salsas picantes y guarniciones llenadoras.