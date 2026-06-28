MasterChef 24/7 | Así será el segundo Reto de Salvación: un platillo insignia definirá el destino de los equipos
Los equipos deberán recrear el platillo más representativo de sus capitanes para luchar por un lugar en el balcón.
Tras un complicado primer desafío, los tres equipos se enfrentan al esperado Reto de Salvación. En esta prueba deberán preparar el platillo insignia de sus capitanes, una receta que marcó su paso por la cocina más famosa de México.Tras un complicado primer desafío, los tres equipos se enfrentan al esperado Reto de Salvación. En esta prueba deberán preparar el platillo insignia de sus capitanes, una receta que marcó su paso por la cocina más famosa de México.