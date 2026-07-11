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“Siempre ha sido muy pequeño": Jazmín habla de cómo es la Navidad en su casa en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Jazmín contó a sus compañeros de MasterChef 24//7 cómo es la Navidad en casa.

El ambiente de competencia en MasterChef 24/7 dio un giro festivo y lleno de risas con la esperada dinámica del intercambio de regalos junto a “Las Guapas del Barrio”. Este divertido momento permitió a los participantes colgar los delantales por un instante para intercambiar obsequios, abrazos y buenos deseos entre cocineros.

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