“Siempre ha sido muy pequeño": Jazmín habla de cómo es la Navidad en su casa en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Jazmín contó a sus compañeros de MasterChef 24//7 cómo es la Navidad en casa.
El ambiente de competencia en MasterChef 24/7 dio un giro festivo y lleno de risas con la esperada dinámica del intercambio de regalos junto a “Las Guapas del Barrio”. Este divertido momento permitió a los participantes colgar los delantales por un instante para intercambiar obsequios, abrazos y buenos deseos entre cocineros.