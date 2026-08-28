“Sin nadie a mi lado": Así se siente Lancer tras la salida de Michelle de MasterChef 24/7 (VIDEO)

Tras la salida de Michelle la noche del jueves 24 de agosto a tan solo unos días de la gran final, Claudia le preguntó a Lancer cómo se siente sin la cocinera dentro del reality, por lo que él respondió que “ya se siente el vacío”, pero que probablemente sea mayor conforme pasen las horas; además afirmó que esta noche dormirá sin nadie a su lado en MasterChef 24/7.