“Son muy diferentes": Ramahá confiesa que está confundido por las opiniones de sus platillos en MasterChef 24/7

La receta de aguachile que hizo Ramahá en MasterChef 24/7 le dio el pase para subir al balcón. Sin embargo, este reto no fue tan sencillo para el artesano yucateco, en especial porque llegó un momento en el que los consejos de los chefs lo confundieron, ya que no sabía si arriesgarse a ponerle chile habanero para transformar la versión original o seguir los pasos tradicionales para que no quedara muy picante.