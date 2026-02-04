¿Cuántas temporadas ha tenido MasterChef México? El reality culinario que conquistó la TV

A una década de su estreno, MasterChef México se ha convertido en uno de los realities más exitosos y vigentes de TV Azteca. Desde su debut en 2015, el formato ha sumado 14 temporadas entre ediciones tradicionales, infantiles, de revancha y con celebridades.

Masterchef que se ha destacado por estrenar temporadas de manera constante ha sabido reinventarse, renovar a su panel de jueces y apostar por nuevos perfiles de participantes, también ha demostrado que la pasión por la cocina continúa conquistando a los mexicanos.

Hoy, tras más de una década al aire, MasterChef no solo ha coronado a más de una docena de campeones, sino que se mantiene como semillero de nuevos chefs, por eso, aquí te recordamos cada una de sus temporadas y quiénes fueron los participantes que más destacaron y se coronaron como ganadores en cada edición.



MasterChef México, Temporada 1, debutó al aire el 28 de junio de 2015, ahí se coronó como el primer ganador Alan Rangel, un joven de 25 años que trabajaba como lavaplatos, con él llegaron a la final la Hermana Flor Ruiz, Marlene Trujillo, Gina y Gónzalo.



MasterChef México, Temporada 3 fue transmitido en 2017, ahí Honorina Arroyo se coronó como la ganadora de esta edición en la cual tuvo que competir contra Cynthia González, Pastor Pérez,Seila Ruiz y Pablo Martí.



En 2019, se transmitió MasterChef: La Revancha, una edición especial que reunió a exparticipantes. La ganadora fue Carmen Miranda, quien llegó a la final junto a Memo Cruz, Cynthia González, Rogelio Alberto y Kennia Flores conformando los cinco finalistas de la temporada.



