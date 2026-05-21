¡Terminó rezando! Así fue como Lula sorprendió al presentar su platillo durante MasterChef 24/7

La noche de este miércoles 20 de mayo en MasterChef 24/7 dejó uno de los momentos más comentados del reality gracias a Lula, quien fungió como capitana del equipo azul durante el reto de la noche. Aunque tenía la responsabilidad de dirigir a su equipo, la participante confesó que para ella era muy importante disfrutar la experiencia que estaba viviendo dentro de la cocina más famosa de México.

“Esperemos que logremos hacer un buen platillo, que a los chefs les guste”, comentó antes de presentar sus entradas: escamoles en salsa verde con cilantro, dejando ver también la presión que sentía por el tiempo y la responsabilidad de coordinar el trabajo en equipo. Aun así, describió el reto como una oportunidad para participar en armonía junto a sus compañeros.

Lula de MasterChef 24/7 reza antes los Maestros del Fuego

Sin embargo, el momento que más llamó la atención ocurrió cuando el equipo azul presentó sus entradas ante los chefs. Lula sorprendió al comenzar a rezar antes de recibir las críticas del jurado. “Que su paladar sea de ángeles”, dijo entre risas y nervios.

La respuesta del Chef Herrera no tardó en llegar y rápidamente provocó reacciones entre los participantes y en redes sociales. “El mío es de un demonio, sacado de lo más profundo de los infiernos”, respondió el chef con su característico sentido del humor.

Tras escuchar el comentario, Lula reaccionó persignándose y comenzó a decir una oración: “San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha contra el poder del demonio y sus asechanzas…”, continuó frente a todos los presentes. El intercambio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más divertidos y comentados de la transmisión.

¿Cómo ver en vivo MasterChef 24/7?

La transmisión en vivo de MasterChef 24/7 puede seguirse a través de la plataforma de streaming Disney+. Además, los programas se emiten de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Azteca UNO, con episodios de aproximadamente dos horas. Los domingos se transmite la gala de eliminación, que tiene una duración cercana a las tres horas.

