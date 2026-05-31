Cómo y dónde VOTAR para SALVAR a tu participante favorito de Masterchef 24/7 hoy 31 de mayo del 2026

Este 31 de mayo 2026 arranca el segundo Domingo de Eliminación donde los participantes con Delantal Negro corren el riesgo de tener sus últimas horas dentro de la cocina más famosa de México. Durante esta semana las emociones, clases, desencuentros y estrategias pusieron al límite a cada participante y hasta a los propios Chef y Maestros del Fuego. Sin embargo, pocos fueron los que se salvaron y tienen la oportunidad de estar arriba en el balcón y estar una semana más en MasterChef 24/7. ¿Qué nos espera en este Domingo de Eliminación y qué sorpresas habrá?

¿Quiénes son los participantes que están en riesgo de abandonar MasterChef 24/7 hoy 31 de mayo 2026?

Tras realizarse el reto del Jueves de Delantales Negros los participantes tuvieron que enfrentarse en parejas, sin embargo, todo cambió cuando se les indicó que el encuentro sería entre ellos mismos, asimismo, el platillo que no logrará convencer a los Chefs Zahie Téllez, Adrían Herrera, y Alfonso “Poncho” Cadena obtendrían en automático el temible Delantal, debido al número de participantes se tuvo que crear un trío, el cual estuvo conformado por Michelle, Carmen y María, de este duelo Michelle se coronó como la ganadora, por lo que la lista de participantes en riesgo de salir quedó de la siguiente manera:



Antrax

Emmanuel

Diego

Camila

Luis

Nash

Carmen

Ricardo

María

Jazmín

Lula

Lancer

¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7 hoy domingo 31 de mayo 2026?

Desde el jueves de Delantales Negros se abrieron las votaciones para que el público con la ayuda de su voto pueda salvar este Domingo de Eliminación a uno de los participantes, para hacer valido su apoyo es necesario ingresar al siguiente enlace dando click: masterchef/vota/ , recordemos que cada persona cuenta con 10 VOTOS GRATIS y estos pueden ser para una sola persona o puede repartirlos, ejemplo: se elige a 2 participantes y reparte 5 y 5 votos o selecciona a 5 participantes y reparte de 2 votos cada a uno, etc.

Cabe señalar que una vez emitido su voto, abajo de la página aparece otra opción donde se dan más votos, a través de un mensaje donde se lee "VOTOS EXTRA" al presionar ahí tendrás la oportunidad de ganar más VOTOS GRATIS y seguir apoyando a tu participante favorito. Asimismo, tienes todo el día para hacer válido tus votos, sin embargo, tienes que prestar atención durante la emisión de hoy 31 de mayo, ya que, al no haber una hora exacta de cierre de votaciones está puede ser anunciada por Claudia Lizaldi en cualquier momento del programa. ¡No te quedes sin la oportunidad de apoyar a tu participante favorito y VOTA YA!