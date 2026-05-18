Los 3 cocineros en riesgo de NO entrar al mundo de MasterChef 24/7: cómo votar para salvar a tu favorito

Este domingo 17 de mayo 2026 arrancó MasterChef 24/7 por lo que su estreno ha comenzado a generar grandes expectativas, entre ellas está la decisión del público y seguidores pues en sus manos está la última decisión clave: elegir al último integrante que formará parte de la cocina más famosa de México.

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En la emisión de hoy la producción abrió una dinámica de votación para que el público apoye a su participante favorito, que podría ocupar el último pase para ser parte de MasterChef 24/7, en la lucha por este lugar se encuntran tres aspirantes.

Los cocineros que buscan quedarse con el lugar disponible son Pablo Villagrán Recinos, José Olmedo Olarte “Cheché” y María Fernanda León Sarmiento, quienes han comenzado a generar conversación entre los seguidores del programa gracias a sus estilos, personalidad y pasión por la cocina, además, de presentar buenos platillos durante la competencia.

Cabe recordar que Pablo fue uno de los cocineros que llamó la atención desde el inicio, pues sufrió un accidente durante la preparación de su platillo, por lo que esta dinámica ha provocado que usuarios en redes sociales compartan campañas de apoyo, videos y mensajes para impulsar a sus concursantes favoritos, convirtiendo la votación.

Con el inicio de MasterChef 24/7 aumenta la expectativa y fortalece la interacción con el público, que tendrá un papel importante desde antes del inicio de la competencia.

¿Cómo votar por tu participante favorito para que quede en MasterChef 24/7?

Al concluir el primer programa de MasterChef 24/7 los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena no lograrón ponerse de acuerdo para elegir al último participante por lo que ahora esta respuesta final quedó en manos del público, pues ellos decidirán quien de los tres cocineros formará parte de MasterChef 24/7 y para ello ya se abrieron las votaciones y podrán realizarse a través de MasterChefmx.tv/vota el resultado se dará a conocer en la emisión de mañana 18 de mayo 2026.