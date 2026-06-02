El Chef Willie Soto ofrece en MasterChef 24/7 el mejor tip para que el fondant no se reseque
En la masterclass de fondat, los cocineros aprendieron a manejar esta pasta de repostería.
Los cocineros de MasterChef 24/7 recibieron una masterclass del Chef Willie Soto. El experto en repostería les enseñó a los concursantes la forma de manejar el fondant para obtener los mejores resultados. Además, explicó que el mejor tip para que la pasta no se reseque es mantenerla siempre dentro de una bolsa de plástico.