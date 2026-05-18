¡Ya estamos EN VIVO! Disfruta el PreShow de MasterChef 24/7 junto a los Host Digitales

La cocina más famosa de México ya está encendiendo los motores, pues previo al estreno de la nueva temporada de MasterChef 24/7, TV Azteca arrancó oficialmente el PreShow digital del reality , un espacio en vivo donde los fans pueden conocer adelantos exclusivos, reacciones y detalles detrás de cámaras antes de que comience la competencia.

Los encargados de conducir esta experiencia son Leslie Gallardo y Antonio Betancour, quienes se convirtieron en los hosts digitales de la temporada y ya comenzaron a interactuar con la audiencia desde las plataformas oficiales del programa.

MásterChef 24/7|TV Azteca

Durante la transmisión en vivo, ambos conductores han adelantado algunos detalles sobre cómo se vivirá esta nueva edición de MasterChef México y también recordaron varios de los momentos más comentados de la Experiencia TikTok en Mundo MasterChef 24/7, dinámica que reunió a 13 creadores de contenido en una competencia especial para ganar un lugar dentro del reality, en donde Julio Vázquez, creador de contenido, terminó llevándose la victoria.

Además de comentar momentos virales y recordar algunos platillos, el PreShow también ha servido para emocionar más a los fans antes de que la cocina más exigente de la televisión mexicana vuelva a abrir sus puertas oficialmente. Con Leslie Gallardo y Antonio Betancour al frente de las plataformas digitales, el reality parece decidido a expandir la conversación más allá de la pantalla tradicional.

¿Cómo ver el Preshow de MasterChef 24/7?

El PreShow de MasterChef 24/7 puede verse completamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca y en https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/en-vivo-pre-post-show-masterchef-24-7, donde los fans podrán seguir entrevistas, reacciones y contenido exclusivo durante toda la temporada.