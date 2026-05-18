¡Ya estamos EN VIVO! Disfruta el PreShow de MasterChef 24/7 junto a los Host Digitales
Únete a esta previo antes de la gran gala de MasterChef 24/7.
La cocina más famosa de México ya está encendiendo los motores, pues previo al estreno de la nueva temporada de MasterChef 24/7, TV Azteca arrancó oficialmente el PreShow digital del reality, un espacio en vivo donde los fans pueden conocer adelantos exclusivos, reacciones y detalles detrás de cámaras antes de que comience la competencia.
Los encargados de conducir esta experiencia son Leslie Gallardo y Antonio Betancour, quienes se convirtieron en los hosts digitales de la temporada y ya comenzaron a interactuar con la audiencia desde las plataformas oficiales del programa.
Durante la transmisión en vivo, ambos conductores han adelantado algunos detalles sobre cómo se vivirá esta nueva edición de MasterChef México y también recordaron varios de los momentos más comentados de la Experiencia TikTok en Mundo MasterChef 24/7, dinámica que reunió a 13 creadores de contenido en una competencia especial para ganar un lugar dentro del reality, en donde Julio Vázquez, creador de contenido, terminó llevándose la victoria.
Además de comentar momentos virales y recordar algunos platillos, el PreShow también ha servido para emocionar más a los fans antes de que la cocina más exigente de la televisión mexicana vuelva a abrir sus puertas oficialmente. Con Leslie Gallardo y Antonio Betancour al frente de las plataformas digitales, el reality parece decidido a expandir la conversación más allá de la pantalla tradicional.
¿Cómo ver el Preshow de MasterChef 24/7?
El PreShow de MasterChef 24/7 puede verse completamente en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca y en https://www.tvazteca.com/aztecauno/masterchef/en-vivo-pre-post-show-masterchef-24-7, donde los fans podrán seguir entrevistas, reacciones y contenido exclusivo durante toda la temporada.