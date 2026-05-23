¿Ya se quiere ir? Michelle revela el excéntrico plan que tiene si es eliminada de MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 que tienen delantal negro ya están pensando en la posibilidad de ser eliminados si no consiguen demostrar que se merecen un lugar en la cocina más famosa de México. Y una de las que siente este temor es Michelle, que si bien no quiere irse, sabe que cuando salga le espera una sorpresa con su novio y hasta evidenció que no le parecería tan malo.

"Mi novio me dijo que cuando saliera, durara la que durara, me va a llevar de viaje a París, así que bien", dijo mientras tomaba el sol con Luis en la terraza.

¿Qué pasó con Michelle en MasterChef 24/7?

La semana 1 al interior del Universo MasterChef 24/7 fue bastante polémica para Michelle, quien desde el día 1 dejó en claro que no es de las personas que se quedan calladas. Es por esto que ha tenido varios desacuerdos con el resto de los cocineros, empezando por una discusión con Ricardo por los platos sucios, que le valió una "rivalidad" de la que aseguró no estar arrepentida.

Otra controversia de Michelle Malacara llegó con el jueves de delantales negros, ya que el risotto que preparó no fue del agrado de los chefs y terminaron mandándola al domingo de eliminación. Esta decisión afectó a la joven cocinera y la hizo sufrir de una crisis nerviosa, además de que terminó "despotricando" en contra de Zahie Téllez al considerar que no había evaluado correctamente su platillo.

@masterchefmx Los cocineros opinan sobre la actitud de #Michelle con la Chef #ZahieTéllez. 🫣👀 #MasterChefMx 24/7 🔥 EN VIVO AHORA Acceso Total en #DisneyPlus. 📺 ♬ sonido original - MasterChef México

Y por si fuera poco, Michelle también se peleó con Ramahá, que le reprochó la actitud que tomó con Lula al supuestamente recriminarle que hace mucho ruido por las noches. Así que en esta discusión el yucateco terminó diciéndole a su compañera que no podía ser irrespetuosa y debía entender que están en convivencia.

¿Quiénes tienen delantal negro en MasterChef 24/7? Los cocineros en riesgo de la semana 1

Carmen

Luis

Michelle

Jazmín

Javier "La Chuleta Metalera"

Camila

Claudia

Pablo

Arturo

Antrax

Cabe recordar que Lancer tiene delantal negro desde el día lunes, pues fue automáticamente sancionado por su mal comportamiento en el Universo MasterChef 24/7.

¿Cómo votar en MasterChef 24/7? Así puedes salvar a tu participante favorito

Además de que los cocineros se lo jugaran todo en el domingo de eliminación y buscarán entregar preparaciones que cautiven a los jueces, también podrán contar con el apoyo del público. Esto mediante las votaciones de MasterChef 2026 para salvar a uno de los participantes que tienen delantal negro.

Solo tienes que entrar al siguiente enlace y repartir los 10 puntos GRATIS entre tus preferidos. Los resultados se conocerán el domingo durante la transmisión de Azteca UNO que empieza en punto de las 20:00 horas.