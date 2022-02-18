Hadassah
MasterChef Junior
10 años
Ciudad de México
La pequeña guerrera que cocina con un amor inolvidable.
El amor por la cocina empezó desde muy pequeña gracias a su papá, que le gustaba cocinar y siempre soñó con entrar a MasterChef. Desgraciadamente, su papá falleció, pero eso no la impidió seguir con sus sueños.
Lo que más le gusta de ella es su sonrisa.
Es distraída en las cosas que no le gustan, pero en la cocina está atenta a todo.
Su arma secreta son los pasteles de chocolate, pero todo pastel le queda muy bien.
Para ella la cocina es su forma de expresarse, de desahogarse y de recordar.
Abandonó la cocina de MasterChef Junior en el tercer de la competencia, el día 11 de marzo de 2022.