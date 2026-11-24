¡Una edición más de Miss Universo llegó a su fin! Este martes, 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, se vistió de gala para albergar la 75.ª entrega del certamen de belleza más importante del mundo, en el que Jennifer Barreto de Puerto Rico resultó vencedora. Tras la celebración de esta noche, ha comenzado a surgir una gran incógnita: cuándo será Miss Universo 2027. Desde la gala de 2023, el evento se ha celebrado en el mes de noviembre. Bajo esta línea, todo apunta a que la siguiente gala del concurso se llevará a cabo en noviembre de 2027.

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¿Dónde será Miss Universo 2027? Esta es la sede CONFIRMADA para la próxima edición

Al finalizar la transmisión, se reveló que Costa Rica será el anfitrión para Miss Universo 2027. Esta será la primera vez que dicho país se convierte en sede del concurso internacional de belleza. Esta es una gran oportunidad para Costa Rica porque el evento abre las puertas a visitantes internacionales que harán actividades turísticas durante su estadía.

¿Qué día será Miss Universo 2027?

Aunque ya se reveló el anfitrión de la próxima edición de Miss Universo 2027, la organización no ha revelado una fecha específica para la gala de coronación del siguiente año. Algunos especulan que se volverá a realizar en noviembre, pero habrá que estar al pendiente para conocer la fecha exacta del evento.

¿Cuántas candidatas participarán en Miss Universo 2027?

Aún no existe una lista definida de concursantes, pues apenas este 24 de noviembre de 2026 se coronó a Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, como la Miss Universo de 2026, la cual fue celebrada en su propio país.

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