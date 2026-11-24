¡El gran día llegó! El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, se viste de gala para albergar la Gran Final de Miss Universo 2026. Este martes, 24 de noviembre, conoceremos a la sucesora de Fátima Bosch. ¿Será que México conserva el título de la mujer más bella del mundo? Sigue el directo con el minuto a minuto de la 75a edición del certamen de belleza con mayor relevancia en el mundo.

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¿Cuántas veces ha ganado México el título de Miss Universo?

Tras el reinado de Fátima Bosch, México cuenta con un total de cuatro coronas ganadas en la historia de Miss Universo. La primera llegó en 1991 con Lupita Jones, quien se convirtió en la primera representante mexicana en ganar el concurso. Posteriormente, Ximena Navarrete consiguió la segunda victoria para el país en 2010. La tercera llegó con Andrea Meza en 2021, durante la ceremonia correspondiente a la edición de 2020, y la cuarta con Fátima en noviembre de 2025.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026?

¡Quedan muy pocas horas para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026! El certamen dará inicio en punto de las 18:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.