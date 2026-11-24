La 75.ª edición de Miss Universo 2026 se celebra en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, donde 116 candidatas compiten por el título que deja la mexicana Fátima Bosch.

Representando a nuestro país se encuentra María Vargas, quien ha recibido elogios por su seguridad y presencia escénica durante las pasarelas en traje de baño tanto en la etapa preliminar como en la gran final que se celebra en estos momentos.

¿Cómo fue la pasarela de María Vargas en traje de baño en Miss Universo 2026?

Y es que tras clasificar al Top 30 de semifinalistas, la originaria del estadio de Jalisco desfiló con un bikini morado con detalles brillantes, acompañado de arracadas grandes y el cabello recogido en una coleta alta.

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Su recorrido fue destacado por el público y la crítica por su paso firme y carisma, aunque posteriormente no avanzó al corte del Top 12.

Cabe mencionar que en la gala previa Vargas captó la atención con un conjunto de dos piezas en tono azul intenso complementado con una capa sedosa en azul pastel, zapatillas plateadas y el cabello suelto.

¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida como María Vargas, es una reina de belleza, modelo, empresaria y escritora mexicana de 28 años, coronada Miss Universe México 2026 y representante de México en Miss Universo 2026.