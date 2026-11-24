¡El gran día llegó! El Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, se viste de gala para albergar la Gran Final de Miss Universo 2026 y descubrir sus resultados. Este martes, 24 de noviembre, conoceremos a la sucesora de Fátima Bosch. ¿Será que México conserva el título de la mujer más bella del mundo? Sigue el directo con el minuto a minuto de la 75a edición del certamen de belleza con mayor relevancia en el mundo.

¿Cómo votar por María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

El proceso de evaluación hacia el top 30 de contendientes para Miss Universo 2026 contempla diversas etapas, entrevistas y eventos. Sin embargo, hay una manera en que el público puede participar.

A través del sitio web oficial de Miss Universo 2026 puedes votar por la representante de México, María Vargas. Tienes un solo voto gratuito, pero también es posible pagar para tener más oportunidades de participar.

Este proceso funciona para avanzar una etapa más y estar entre las 30 favoritas, pero no tiene injerencia directa en el resultado final.

También te puede interesar: Miss Universo 2026: Cómo se elige a la ganadora y sucesora de Fátima Bosch

¿Cuántas veces ha ganado México el título de Miss Universo?

Tras el reinado de Fátima Bosch, México cuenta con un total de cuatro coronas ganadas en la historia de Miss Universo. La primera llegó en 1991 con Lupita Jones, quien se convirtió en la primera representante mexicana en ganar el concurso. Posteriormente, Ximena Navarrete consiguió la segunda victoria para el país en 2010. La tercera llegó con Andrea Meza en 2021, durante la ceremonia correspondiente a la edición de 2020, y la cuarta con Fátima en noviembre de 2025.

¿A qué hora empieza Miss Universo 2026?

¡Quedan muy pocas horas para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026! El certamen dará inicio en punto de las 19:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México.

La teoría del vestido rojo en Miss Universo. ¿Se hará realidad?

Existe una especie de mito alrededor de las mexicanas que han logrado ganar Miss Universo: que durante la realización del certamen han usado un espectacular vestido rojo. Ha pasado con Lupita Jones, Ximena Navarrete, Andrea Meza y Fátima Bosch.

Así será la nueva corona de Miss Universo 2026

Para los 75 años del certamen, quien gane Miss Universo 2026 portará una alucinante corona llamada “El resplandor del Legado Eterno”, que fue diseñada por el venezolano George Wittels. Contiene oro de 18 quilates y contiene 3,150 diamantes como decoración.