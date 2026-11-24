El reinado de Fátima Bosch ha llegado oficialmente a su fin. La noche de este martes, 24 de noviembre, se llevó a cabo la Gran Final de Miss Universo 2026. Si bien un total de 116 representantes de diversos territorios llegaron al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, para la 75a edición del certamen, solo una de ellas se llevó la corona, convirtiéndose en la sucesora oficial de Bosh: Jennifer Barreto de Puerto Rico.

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Así se vivió la Gran Final de Miss Universo 2026

La noche de este martes, 24 de noviembre, el “Choliseo” de San Juan, Puerto Rico, se vistió de gala para albergar la 75a edición del certamen que reconoce a la mujer más bella del universo. La cita se dió en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México); fue entonces cuando un total de 116 candidatas se apoderaron del escenario del recinto. No obstante, sólo 30 de ellas fueron seleccionadas como semifinalistas, dando por iniciada la Gran Final.

El concurso siguió adelante con la prueba de traje de baño, en la que las 30 semifinalistas posaron con sus mejores outfits. Sin duda, esta fue una de las mejores partes de la noche, pues reflejó la seguridad, confianza y firmeza de cada una de ellas; reduciendo la lista a 12 concursantes.

La gala siguió adelante con la prueba de vestido de noche, en la que las 12 semifinalistas tuvieron que demostrar su presencia escénica con sus mejores trajes de gala. Tras ello, el jurado eligió a las cinco FINALISTAS, quienes fueron: Filipinas, Nueva Zelanda, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.

Todas ellas se enfrentaron en una ronda final de preguntas y respuestas, una etapa clave en el concurso para expresar sus ideas y conocimientos ante los jueces. Tras observar su capacidad para comunicarse, responder con claridad y mostrar seguridad, los miembros del jurado eligieron a la ganadora del certamen: Jennifer Barreto de Puerto Rico. Con ello, Jennifer Barreto se convirtió en la Reina de Belleza de la 75a edición de Miss Universo.

De acuerdo con diversos reportes, el título de la mujer más bella del mundo viene con un premio económico estimado en 250 mil dólares, además de una asignación mensual de miles de dólares extra para cubrir gastos relacionados con compromisos oficiales. También incluye el alojamiento en un departamento de lujo en Nueva York, donde la ganadora podrá vivir durante el tiempo que dure su reinado. De igual manera, se tendrá acceso a otros beneficios de belleza, vestuario y demás servicios que se requieran para mantener su imagen y cumplir con su agenda internacional.