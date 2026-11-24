La noche de este martes, 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, fue testigo de una noche llena de glamour y belleza, en la que se eligió a la sucesora de Fátima Bosch en la Gran Final de Miss Universo 2026. Lamentablemente, la corona no se quedó en México, pues María Vargas fue eliminada tras la ronda de traje de baño.

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¿Quién es María Vargas, representante de México en Miss Universo 2026?

María Vargas, de 28 años, fue la encargada de representar a México en la 75a edición de Miss Universo 2026. La oriunda de Zapopan, Jalisco, cuenta con una gran experiencia en el mundo del modelaje, aunque también cuenta con una trayectoria considerable como escritora y posee una licenciatura en negocios internacionales. Entre sus principales proyectos se encuentra su libro “Miss Trouble”, en el que se sincera sobre su experiencia ante las críticas y los juicios que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

¿Cuántas coronas de Miss Universo tiene México?

México cuenta con un total de cuatro coronas en la historia del certamen. Desde los inicios del certamen hasta la edición de este 2026, México ha acumulado un total de cuatro coronas. El primer título para nuestro país llegó a cargo de Lupita Jones, quien se convirtió en la primera Miss Universo mexicana en 1991. La segunda corona llegó hasta 2010 con Ximena Navarrete.

Posteriormente, Andrea Meza sumó una tercera victoria para el país en 2021, durante la ceremonia correspondiente a la edición de 2020, pues esta se tuvo que recorrer debido a la pandemia de coronavirus. La cuarta y última corona llegó con Fátima Bosch, en noviembre de 2025. Con ello, México se ubica dentro del top 5 de países con más coronas en la historia del certamen, solo por detrás de Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico; además de estar empatado con Filipinas. Sin duda, esta fue una noche llena de emoción.