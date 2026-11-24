Es oficial, quedan muy pocas horas para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026. El certamen de belleza más importante a nivel global, mismo que celebra su 75.ª edición, se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en punto de las 18:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El evento tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico y la Miss Universo 2025 Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a la ganadora de la noche. Sin embargo, debido a los husos horarios, la hora en que se puede ver la transmisión, cambia, por lo que a continuación te compartamos la hora exacta para ver este certamen en Venezuela, Puerto Rico, Perú, Chile y el resto de Latinoamérica.
Miss Universo 2026: Hora EXACTA para ver el certamen de belleza en los países de Latinoamérica
Este evento es uno de los más esperados por diversas personas de distintas nacionalidades, por lo que a continuación te presentamos la hora exacta para ver la transmisión, dependiendo del lugar en el que te encuentres.
- Venezuela 20:00 hrs
- Puerto Rico 20:00 hrs
- Perú 19:00 hrs
- Chile 21:00 hrs
- Argentina 21:00 hrs
- Uruguay 21:00 hrs
- Brasil 21:00 hrs
- Paraguay 21:00hrs
- Bolivia 20:00 hrs
- República Dominicana: 20:00 hrs
- Colombia 20:00 hrs
- Ecuador 20:00 hrs
- Panamá 20:00 hrs
- Costa Rica 18:00 hrs
- Guatemala 18:00 hrs
- El Salvador 18:00 hrs
- Honduras 18:00 hrs
- Nicaragua 18: 00 hrs
- Belice Cuba 19:00 hrs
¿Quién representará a México en Miss Universo 2026?
María Guadalupe Vargas Naranjo, es el nombre completo de la modelo que representa a México en Miss Universo 2026, en su 75.ª edición. Es originaria de Jalisco y ganó el titulo de Miss Universo México 2026 el pasado 29 de agosto donde representó a su estado natal y compitió con 32 concursantes más. Actualmente tiene 28 años de edad y no solo se ha dedicado a las pasarelas ya que ha destacado como empresaria y escritora ya que es autora del libro “Miss Trouble, la reina de los problemas”, obra en donde habla de experiencias personales y cómo ha vivido su carrera profesional. Por otro lado, estudió la licenciatura de Negocios Internacionales. En 2020 creó su propia compañía, por lo que ha destacado en el mundo empresarial.
En su trayectoria destacan diversos triunfos, algunos de ellos fue que en 2018 fue finalista en Miss Jalisco 2018, ganó Mexicana Universal Jalisco en 2021 y compitió en Mexicana Universal 2022. Por otro lado, ha hecho público que su gusto por los certámenes de belleza comenzaron cuando tenía siete años de edad y el triunfo de la modelo mexicana Ximena Navarrete como Miss Universo en 2010 fue un factor que la inspiró a ingresar al mundo del modelaje.