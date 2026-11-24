Es oficial, quedan muy pocas horas para conocer a la ganadora de Miss Universo 2026. El certamen de belleza más importante a nivel global, mismo que celebra su 75.ª edición, se llevará a cabo este martes 24 de noviembre en punto de las 18:00: horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. El evento tendrá como sede el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico y la Miss Universo 2025 Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a la ganadora de la noche. Sin embargo, debido a los husos horarios, la hora en que se puede ver la transmisión, cambia, por lo que a continuación te compartamos la hora exacta para ver este certamen en Venezuela, Puerto Rico, Perú, Chile y el resto de Latinoamérica.

Miss Universo 2026: Hora EXACTA para ver el certamen de belleza en los países de Latinoamérica

Este evento es uno de los más esperados por diversas personas de distintas nacionalidades, por lo que a continuación te presentamos la hora exacta para ver la transmisión, dependiendo del lugar en el que te encuentres.

Venezuela 20:00 hrs

Puerto Rico 20:00 hrs

Perú 19:00 hrs

Chile 21:00 hrs

Argentina 21:00 hrs

Uruguay 21:00 hrs

Brasil 21:00 hrs

Paraguay 21:00hrs

Bolivia 20:00 hrs

República Dominicana: 20:00 hrs

Colombia 20:00 hrs

Ecuador 20:00 hrs

Panamá 20:00 hrs

Costa Rica 18:00 hrs

Guatemala 18:00 hrs

El Salvador 18:00 hrs

Honduras 18:00 hrs

Nicaragua 18: 00 hrs

Belice Cuba 19:00 hrs

¿Quién representará a México en Miss Universo 2026?

María Guadalupe Vargas Naranjo, es el nombre completo de la modelo que representa a México en Miss Universo 2026, en su 75.ª edición. Es originaria de Jalisco y ganó el titulo de Miss Universo México 2026 el pasado 29 de agosto donde representó a su estado natal y compitió con 32 concursantes más. Actualmente tiene 28 años de edad y no solo se ha dedicado a las pasarelas ya que ha destacado como empresaria y escritora ya que es autora del libro “Miss Trouble, la reina de los problemas”, obra en donde habla de experiencias personales y cómo ha vivido su carrera profesional. Por otro lado, estudió la licenciatura de Negocios Internacionales. En 2020 creó su propia compañía, por lo que ha destacado en el mundo empresarial.

En su trayectoria destacan diversos triunfos, algunos de ellos fue que en 2018 fue finalista en Miss Jalisco 2018, ganó Mexicana Universal Jalisco en 2021 y compitió en Mexicana Universal 2022. Por otro lado, ha hecho público que su gusto por los certámenes de belleza comenzaron cuando tenía siete años de edad y el triunfo de la modelo mexicana Ximena Navarrete como Miss Universo en 2010 fue un factor que la inspiró a ingresar al mundo del modelaje.