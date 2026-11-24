El reinado de Fátima Bosch está a punto de llegar a su fin. La noche de este martes, 24 de noviembre, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, se viste de gala para albergar la Gran Final de Miss Universo 2026. De las 116 participantes que fueron parte del evento preliminar, solo 30 lograron llegar a la Gran FINAL de hoy. Aquí te compartimos la lista COMPLETA de FINALISTAS que se enfrentan por el título de la mujer más hermosa del mundo en la 75a edición del certamen:

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Bélgica: Olga Lombardo Brasil: Marcella Kozinski Chile: Dominga López Colombia: María Alejandra López Costa Rica: Mariale Acosta Cuba: Mia Dio Curazao: Bianty Gomperts Ecuador: Dalia Bucaram Estados Unidos: Justus Kelley Etiopía: Bruk Belete Filipinas: Bea Millan-Windorski Francia: Garance Authié Guinea: Justine Kamara India: Kaziah Mejo Islas Turcas y Caicos: Selena Grant Israel: Danielle Yablonka México: María Vargas Nicaragua: Jasmine Blandford Nueva Zelanda: Georgia Waddington Países Bajos: Melissa Bottema Panamá: Gabriela González Perú: Luren Márquez Puerto Rico: Jennifer Barreto República Democrática del Congo: Jessi Kalambayi República Dominicana: Melissa Núñez Serbia: Nikolina Vujičić Tanzania: Elizabeth Makune Ucrania: Anna Nikonova Uganda: Mitchelle Daka Venezuela: Clara Vegas

¿Qué países tienen más coronas de Miss Universo en la historia del certamen?

Desde la primera edición de Miss Universo en 1952, hasta la gala de esta noche, miles de representantes de diversos países y territorios han concursado para convertirse en las sucesoras de las reinas salientes. Sin embargo, existen ciertas naciones que han destacado al lograr más de una victoria en la historia del certamen. Por ejemplo, Estados Unidos se ubica como el país con más títulos al resultar vencedor un total de nueve ocasiones, seguido por Venezuela, Puerto Rico, México y Filipinas. Así luce el top 5 de países con más coronas en la historia de Miss Universo:

Estados Unidos: 9 coronas

9 coronas Venezuela: 7 coronas

7 coronas Puerto Rico: 5 coronas

5 coronas México: 4 coronas

4 coronas Filipinas: 4 coronas

¿Cómo se elige a la ganadora de Miss Universo 2026 y sucesora de Fátima Bosch HOY, martes 24 de noviembre?

La ganadora de Miss Universo se elegirá tras el desempeño de las semifinalistas en la ronda de traje de baño y el desfile de vestido de noche. Una vez que ambas rondas concluyan, se tendrán a las cinco finalistas. Posteriormente, el jurado elegirá a la ganadora tras un breve segmento de preguntas y respuestas. ¿Listos para conocer a la próxima Reina de Belleza?