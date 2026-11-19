Este fin de semana arranca la competencia por Miss Universo 2026. La ganadora del certamen no sólo tendrá la oportunidad de representar a millones de mujeres alrededor del mundo y portar una corona con 3,150 diamantes, sino que también podrá disfrutar de una serie de importantes beneficios económicos y lujosos premios durante el año que dure su reinado. A continuación, te contamos cuáles son las recompensas que vienen con el título de Miss Universo.

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Estos son los premios que se lleva la ganadora a Miss Universo 2026

De acuerdo con diversos reportes, ganar el certamen de Miss Universo viene con un premio económico estimado en 250 mil dólares, lo que equivale a varios millones de pesos mexicanos. Aunado a ello, también se sumaría una asignación mensual de miles de dólares extra para cubrir gastos relacionados con compromisos oficiales, como viajes, presentaciones y demás actividades como representante de Miss Universo.

Otra de las recompensas es el alojamiento en un departamento de lujo en Nueva York, donde la ganadora podrá vivir durante su reinado. Este espacio puede funcionar como residencia de la modelo mientras cumple con sus compromisos profesionales y actividades relacionadas con la organización. Además, podrá acceder a otros beneficios de belleza, vestuario y demás servicios necesarios para mantener su imagen y cumplir con su agenda internacional.

¿Cuándo es Miss Universo 2026?

La contienda por el título de Miss Universo 2026 arranca este sábado, 21 de noviembre, con el desfile de trajes nacionales, seguido del concurso preliminar de trajes de baño y vestidos de noche el domingo, 22 de noviembre. La Gran Final se llevará a cabo el martes, 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. La 75ª edición del certamen contará con un total de 116 candidatas de diferentes países; mientras que Fátima Bosch será la encargada de entregar la corona a su sucesora.

¿Cuántas coronas tiene México y quién es su representante en 2026?

María Vargas, modelo y empresaria de 28 años, originaria de Zapopan, Jalisco, será la encargada de buscar la quinta corona para México. Hasta ahora, el país se ha llevado el título de Miss Universo en cuatro ocasiones: