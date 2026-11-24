La espera terminó y ya hay nueva sucesora de Fátima Bosch. Durante el certamen 75 de Miss Universo, la originaria de Puerto Rico, Jennifer Barreto, logró coronarse este 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto José Miguel Agrelot, en San Juan. Hoy su coronación representa un momento histórico para la isla, que vuelve a conquistar el título internacional después de 20 años.

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Con tan solo 27 años de edad, Barreto logró destacar entre las 116 participantes de distintos países que participaron en esta edición de Miss Universo. Además de su presencia en el escenario, su historia personal y preparación profesional han despertado el interés del público de quién recibió la corona de manos de Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

¿Quién es Jennifer Barreto nueva reina de belleza?

Jennifer Barreto es una modelo y reina de belleza originaria de Puerto Rico. Representó al municipio de San Sebastián en el certamen nacional Miss Universe Puerto Rico 2026, donde consiguió la corona.

Aunque su nombre ahora destaca en las pasarelas, este va más allá, ya que de acuerdo con información publicada por Miss Universe Puerto Rico, Barreto cuenta con una sólida preparación académica en áreas relacionadas con el bienestar y el desarrollo humano.

Completó sus estudios universitarios en Psicología en Kentucky y posteriormente obtuvo dos maestrías: una en Psicología y otra en Trabajo Social. También cuenta con formación especializada en intervención en trauma, protección infantil, prevención de la violencia doméstica y prevención del suicidio.

¿A qué se dedicaba Jennifer Barreto antes de ser Miss Universo 2026?

Antes de convertirse en Miss Universo 2026, Jennifer Barreto desarrolló una carrera profesional enfocada en el servicio social y la prevención de situaciones de riesgo. En 2021 comenzó a trabajar para el Departamento del Ejército de Estados Unidos, en Fort Cavazos, Texas, dentro del programa Family Advocacy Program.

Asimismo, participó en labores de orientación, prevención e intervención relacionadas con la violencia doméstica, el abuso infantil y el acompañamiento a familias militares. Posteriormente, se desempeñó como especialista en prevención, con responsabilidades relacionadas con la identificación de necesidades comunitarias y el desarrollo de estrategias para fortalecer el bienestar de las personas.

Así se vivió el paso de Jennifer Barreto por Miss Universo 2026

Desde el evento preliminar, Jennifer Barreto destacó por ser de las favoritas del certamen. Y no es para menos, pues se trató de la representante del país sede, por lo que el Coliseo estallaba en gritos cada que la joven se apoderaba de la pasarela.

El evento comenzó con la pasarela en traje de baño, donde la joven fue de las más aplaudidas al lucir segura, confiada y con pasos firmes un traje brillante de dos piezas, en tonalidades lila. Gracias a ello, la modelo logró pasar al Top 12.

Posteriormente, se llevó a cabo la ronda de vestidos de noche, en la que Jennifer deslumbró con un espectacular vestido largo de color plateado que enaltecía su silueta. Con ello, la representante de Puerto Rico obtuvo su pase al Top 5.

Finalmente, se enfrentó ante Filipinas, Nueva Zelanda, República Dominicana y Venezuela en una última ronda de preguntas y respuestas, en donde expresó sus pensamientos sobre la inteligencia artificial y los líderes mundiales actuales. Tras observar su capacidad para comunicarse y responder con claridad, los miembros del jurado la eligieron ganadora del certamen.