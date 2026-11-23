Estamos a pocas horas de que la mexicana Fatima Bosch deje su corona como Miss Universo, ya que este martes 24 de noviembre se dará a conocer a la nueva reina de belleza. Durante el certamen que tendrá como protagonistas a representantes de distintos países en San Juan, Puerto Rico, que competirán por el título que pertenece a Bosch, te contamos cuáles son los requisitos que deben de cumplir las modelos para que una de ellas se corone en la edición número 75.

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El camino para llegar a ser Miss Universo contempla varias etapas: primero se seleccionará a un grupo de semifinalistas y después las participantes deberán destacar en pasarela y frente al jurado para que poco después esperen la decisión final de los jueces que determinarán quién ocupará el lugar de la mexicana.

¿Cómo avanzan las candidatas hasta la ronda final?

En esta edición de 2026 se reunirá a 116 concursantes. El primer corte definirá a 30 semifinalistas mediante asignaciones regionales y un espacio para el voto del público. Así, el respaldo de los seguidores puede ayudar a una candidata a entrar al grupo, aunque no decide quién obtiene la corona.

Las integrantes del Top 30 participarán en la ronda de traje de baño. Después, la selección se reducirá a 12 concursantes, quienes demostrarán su presencia escénica durante la presentación en vestido de noche. De esa etapa solo serán seleccionadas cinco finalistas

¿Qué toma en cuenta el jurado para elegir a Miss Universo 2026?

Las cinco finalistas llegarán a la ronda de preguntas y respuestas, una etapa clave para expresar sus ideas y conocimientos ante los jueces. Ahí se observa su capacidad para comunicarse, responder con claridad y mostrar seguridad.

Una vez que concluya esta etapa el jurado deliberará y elegirá a la ganadora entre las finalistas. Aunque el voto popular participa en la primera clasificación, no sustituye la evaluación oficial ni garantiza el triunfo. La nueva Miss Universo recibirá la corona de Fátima Bosch y asumirá el compromiso de representar al certamen durante su reinado.