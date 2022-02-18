Esto debe hacer Nodal para recuperar el anillo que le dio a Belinda.

Belinda y Christian Nodal anunciaron su rompimiento el pasado fin de semana con una serie de mensajes en sus historias de Instagram.

Una de las preguntas más frecuentes es qué pasará con el costoso anillo de 3 millones de dólares que recibió Belinda.

El abogado César Ortiz Catalán visitó nuestro programa Hechos AM para confesar que el intérprete de Adiós Amor puede interponer una demanda ante el juez civil para recuperar el anillo en caso de que su ex se niegue a devolverlo.

Cuando te vas a casar y se lleva a cabo el compromiso entre dos personas, hay un objetivo final que es casarse

Tenemos un regalo con el objetivo de llegar al matrimonio. Se considera, conforme a la legislación mexicana, una ‘donación antenupcial’ que se da antes del matrimonio entre dos personas

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¿Qué debe hacer Christian Nodal para recuperar el anillo?

Ortiz Catalán asegura que el sonorense debe contar con pruebas suficientes para comprobar que el anillo fue entregado a Belinda con la finalidad de casarse.

Se debe comprobar que el anillo se dio con el objetivo de casarse; ayudarán los testigos, videos de la entrega del anillo, fotos o más. Se debe comprobar que no es un regalo común y corriente

Si no se llega a realizar el matrimonio, la persona que dio la donación, el regalo, el anillo de compromiso… sí puede pedirlo. La otra persona debe saber que el matrimonio no se va a realizar

¿Qué deberían hacer Christian Nodal y Belinda?

El experto en leyes recomienda a los cantantes solucionar las cosas por medio de una respetuosa conversación antes de tomar acciones legales.

Independientemente de la razón de la ruptura, se deben platicar las cosas. Es difícil, pero es lo más aconsejable

“Lo que se recomienda es establecer una comunicación entre las dos personas a través de un tercero como un familiar, amigo o abogado. En caso de que se exija la devolución del anillo, se debe de comprobar que el anillo fue un regalo independiente a un matrimonio”, expresó a Hechos AM.

¿Qué pasa si Belinda se quiere quedar con el anillo?

El abogado asegura que Belinda sí deberá pagar impuestos en caso de quedarse con el anillo, pues no se llevó a cabo el matrimonio pactado.

No todas las donaciones están exentas de impuestos. El anillo, como todavía no hay matrimonio, ni cumple esa condición, sí entra en el patrimonio y causa impuestos

Belinda también está sujeta a una reparación del daño en caso de que se realice una demanda por perjuicio por parte de Christian Nodal.

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