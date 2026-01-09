Horóscopo del viernes 9 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del viernes 9 de enero en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 9 de enero de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de enero de 2026
Hoy, viernes 9 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el
horóscopo
completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: este viernes te impulsa a la búsqueda del equilibrio entre la acción y la escucha, invitándote a considerar otros puntos de vista antes de decidir. La luna en Libra favorece acuerdos y diálogos.
- Tauro: la energía del día te invita a sostener la coherencia en tus decisiones cotidianas. Es un buen momento para organizar rutinas y priorizar tu bienestar.
- Géminis: este viernes favorece la comunicación fluida y la creatividad. La luna en Libra potencia intercambios agradables y encuentros que inspiran nuevas ideas.
- Cáncer: la jornada te invita a atender asuntos emocionales y familiares. Será clave para tu bienestar encontrar un equilibrio entre dar y recibir.
- Leo: este viernes te impulsa a la expresión corporal y los vínculos sociales. La luna en Libra favorece conversaciones sinceras que fortalecen relaciones importantes.
- Virgo: la energía del día te invita a ordenar prioridades y cuidar detalles prácticos. Es un buen momento para avanzar con serenidad y enfoque.
- Libra: con la luna transitando tu signo, este viernes potencia la sensibilidad y la búsqueda de armonía. Es un día propicio para tomar decisiones alineadas con tus valores.
- Escorpio: la jornada invita a la introspección y a escuchar tu mundo interno. Soltar tensiones emocionales te permitirá mayor claridad.
- Sagitario: este viernes te impulsa a la interacción social y los proyectos compartidos. La luna en Libra favorece la cooperación y los acuerdos.
- Capricornio: la energía del día te invita a equilibrar responsabilidades y la vida personal. Tomar decisiones justas será clave para avanzar con estabilidad y seguridad.
- Acuario: este viernes favorece la apertura mental y la visión a futuro. La luna en Libra te impulsa a tener conversaciones que amplían tu perspectiva para tomar decisiones.
- Piscis: la jornada te invita a profundizar emociones y vínculos. Es un buen día para ordenar tus sentimientos y encontrar tranquilidad interior.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo