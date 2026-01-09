Horóscopo del viernes 9 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este viernes 9 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de enero de 2026

Hoy, viernes 9 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : este viernes te impulsa a la búsqueda del equilibrio entre la acción y la escucha, invitándote a considerar otros puntos de vista antes de decidir. La luna en Libra favorece acuerdos y diálogos.

: este viernes te impulsa a la búsqueda del equilibrio entre la acción y la escucha, invitándote a considerar otros puntos de vista antes de decidir. La luna en Libra favorece acuerdos y diálogos. Tauro : la energía del día te invita a sostener la coherencia en tus decisiones cotidianas. Es un buen momento para organizar rutinas y priorizar tu bienestar.

: la energía del día te invita a sostener la coherencia en tus decisiones cotidianas. Es un buen momento para organizar rutinas y priorizar tu bienestar. Géminis : este viernes favorece la comunicación fluida y la creatividad. La luna en Libra potencia intercambios agradables y encuentros que inspiran nuevas ideas.

: este viernes favorece la comunicación fluida y la creatividad. La luna en Libra potencia intercambios agradables y encuentros que inspiran nuevas ideas. Cáncer : la jornada te invita a atender asuntos emocionales y familiares. Será clave para tu bienestar encontrar un equilibrio entre dar y recibir.

: la jornada te invita a atender asuntos emocionales y familiares. Será clave para tu bienestar encontrar un equilibrio entre dar y recibir. Leo : este viernes te impulsa a la expresión corporal y los vínculos sociales. La luna en Libra favorece conversaciones sinceras que fortalecen relaciones importantes.

: este viernes te impulsa a la expresión corporal y los vínculos sociales. La luna en Libra favorece conversaciones sinceras que fortalecen relaciones importantes. Virgo : la energía del día te invita a ordenar prioridades y cuidar detalles prácticos. Es un buen momento para avanzar con serenidad y enfoque.

: la energía del día te invita a ordenar prioridades y cuidar detalles prácticos. Es un buen momento para avanzar con serenidad y enfoque. Libra : con la luna transitando tu signo, este viernes potencia la sensibilidad y la búsqueda de armonía. Es un día propicio para tomar decisiones alineadas con tus valores.

: con la luna transitando tu signo, este viernes potencia la sensibilidad y la búsqueda de armonía. Es un día propicio para tomar decisiones alineadas con tus valores. Escorpio : la jornada invita a la introspección y a escuchar tu mundo interno. Soltar tensiones emocionales te permitirá mayor claridad.

: la jornada invita a la introspección y a escuchar tu mundo interno. Soltar tensiones emocionales te permitirá mayor claridad. Sagitario : este viernes te impulsa a la interacción social y los proyectos compartidos. La luna en Libra favorece la cooperación y los acuerdos.

: este viernes te impulsa a la interacción social y los proyectos compartidos. La luna en Libra favorece la cooperación y los acuerdos. Capricornio : la energía del día te invita a equilibrar responsabilidades y la vida personal. Tomar decisiones justas será clave para avanzar con estabilidad y seguridad.

: la energía del día te invita a equilibrar responsabilidades y la vida personal. Tomar decisiones justas será clave para avanzar con estabilidad y seguridad. Acuario : este viernes favorece la apertura mental y la visión a futuro. La luna en Libra te impulsa a tener conversaciones que amplían tu perspectiva para tomar decisiones.

: este viernes favorece la apertura mental y la visión a futuro. La luna en Libra te impulsa a tener conversaciones que amplían tu perspectiva para tomar decisiones. Piscis: la jornada te invita a profundizar emociones y vínculos. Es un buen día para ordenar tus sentimientos y encontrar tranquilidad interior.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: