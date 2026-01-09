VIDEO: Así salvó una abuelita a su nieto de morir de un balcón

Una mala decisión y un descuido pueden ser suficientes para desencadenar una tragedia. En la era de las redes sociales, cada vez son más frecuentes los casos de personas que se exponen a situaciones de alto riesgo con tal de grabar un video impactante sin medir las posibles consecuencias.

Esto fue lo que estuvo a punto de ocurrirle a un joven que intentaba filmar un video desde el balcón de su vivienda. La escena quedó registrada en el clip y muestra cómo el muchacho estuvo a segundos de caer al vacío, de no ser por la rápida intervención de su abuelita , quien apareció justo a tiempo para salvarlo.

El momento de peligro de un joven en un balcón que quedó grabado en video

La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales y muestra al joven sentado sobre el borde del balcón, el cual contaba con una red de protección instalada para evitar la caída de mascotas. Confiado, el chico se impulsó con las manos para acomodarse en la orilla, pero perdió el equilibrio de manera inesperada.

En cuestión de segundos, el joven cae hacia atrás y queda colgando, sujetándose con ambas manos de la red y apoyando las piernas para evitar una caída mayor. La tensión aumenta al verlo luchar por mantenerse, mientras grita desesperado pidiendo ayuda.

Imagínate si caía, el trauma de la abuela pobre por tener un nieto pelotud0. — Poirot (@Argenpoirot) January 7, 2026

El papel clave de la abuela y la reacción del perro

Un detalle que llamó la atención de los usuarios fue la reacción de un perro que se encontraba dentro de la vivienda. Al percatarse de la situación, el animal comenzó a ladrar insistentemente, alertando a la abuela del joven, quien salió de inmediato al balcón.

Sin dudarlo, la mujer tomó a su nieto de la ropa y logró ayudarlo a reincorporarse y ponerlo a salvo. El video generó todo tipo de reacciones en redes sociales: muchos elogiaron la rapidez y el temple de la abuelita, otros criticaron al joven por exponerse innecesariamente al peligro y varios destacaron el papel del perro, que también se convirtió en un héroe inesperado por alertar a tiempo y evitar una tragedia.