Vocalista de la Banda MS declaró los horribles momentos finales que tuvo con Gerson Leos

Los días siguen avanzando, y la gente cercana a Gerson Leos sigue con la asimilación de perderlo para siempre. En un pequeño momento que tuvo el vocalista de la Banda MS con los medios, habló de cómo fueron sus últimos instantes con el tecladista de la agrupación. Aunque destacó que se queda con lo bueno que siempre vivió con él, narró que la última interacción que tuvo con él fue desagradable.

Venga La Alegría | Programa 8 de enero 2026 Parte 1 | El ‘polémico’ cobro de Ernesto D’Alessio a Ari Borovoy, el nuevo show de Juan Gabriel y más

¿Por qué Alan Ramírez tuvo una horrible experiencia final con el tecladista de la Banda MS?

Una de las reporteras que estaba en este momento de chacaleo con Alan, le preguntó precisamente cómo fue que se enteró de la muerte de Gerson. Allí él narra lo siguiente: “Venía llegando de Guadalajara. Fui a comer con mi esposa y mis hijos y me habla la esposa del Chilas y me dijo que se había puesto malo en el campo y ya... nos fuimos rápido y cuando llegué ya estaba tirado”.

Tras un viaje con su familia, el vocalista regresó a Mazatlán y la esposa del tecladista le avisó que se había puesto mal mientras jugaba beisbol con unos amigos. Aunque trataron de reanimarlo con respiración de boca a boca y con métodos de RCP, la situación fue irremediable. Pero justamente el último contacto que tuvo con Gerson, fue verlo tirado para posteriormente morir.

Sin embargo, a pesar de que en un momento de la charla con los medios a Alan se le quebró un poco la voz… comentó que se queda con las mejores experiencias. Indicó que Leos era parte fundamental del grupo e incluso bromeó que hablaron un día antes del deceso. Gerson le pidió una bocina al vocalista de la banda, pues quería ir a pescar.

¿De qué murió Gerson Leos, tecladista de la Banda MS?

Aunque de manera completamente oficial no se ha indicado la causa de la muerte del hombre de 36 años, todos los reportes apuntan a un infarto fulminante. Sin embargo, la familia ha sido sumamente cuidadosa y manteniendo distancia con los medios. Por ello, el músico que también tocó el clarinete y la guitarra dentro de la agrupación, deja a tres hijos y una esposa. Sin embargo, su legado en la música sinaloense perdurará por muchos años.