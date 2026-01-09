Familia salió a recorrer las calles con un avión de cartón; reciben un viaje todo pagado

Se les cumplió el propósito de Año Nuevo a tan solo unos días de iniciar el 2026. Uno de los videos virales que cautivaron el internet, mostró a una cena de cierre de 2025 uniéndose para salir con un avión de cartón por las calles de Cali. Esto provocó miles de reproducciones y que la aerolínea les regalara un viaje todo pagado a un concurrido lugar turístico. Así se concretó la historia.

¿Cómo se concretó la historia del avión de cartón?

Se reporta que dos familias que estuvieron juntas en el cierre de año, idearon el plan para concretar viajes durante el 2026. Pero esto lo hicieron de manera divertida y totalmente viral, situación que provocó que la aerolínea colombiana les invitara a Santa Martha, con boletos de ida y vuelta.

Sin embargo, el reto lanzado para estas familias (11 personas en total) fue que se presentaran unos días después a la aerolínea para culminar con el proceso de recepción de sus boletos. Esto generó otro video reproducido a raudales en TikTok, pues fue bastante característico que estas personas hicieran lo mismo pero ahora en el aeropuerto.

Con esto, el poder de la viralidad no se quedó solamente en la oferta para el traslado, sino que otras empresas se comprometieron a darles hospedaje e incluso concretar algunos planes de viajes a sitios turísticos de la zona ya mencionada del país sudamericano. Por ello, completaron el propósito de Año Nuevo el pasado 6 de enero.

¿Cuáles fueron las reacciones de las redes ante el avión de cartón?

Desde su publicación, el video del avión de cartón generó múltiples reacciones en las redes sociales. La algarabía de las familias colombianas lució de manera totalmente clara con este pieza audiovisual, con la cual muchos se sintieron identificados. Y también causó asombro que les permitiera un viaje totalmente gratis para disfrutar el comienzo de año.

Aunque hubo algunos comentarios de crítica de ciertas personas, cuando todos se unieron para darles un viaje de lujo, ya no se les comentó nada más negativo. Así, manifestándose el poder que las redes sociales tienen en la vida de la sociedad actual.