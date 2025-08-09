inklusion logo Sitio accesible
Maratón de los capítulos de la semana 13 de Cautiva por Amor

Remigio y Jazmín han tenido más oportunidades para eliminarse, por lo que cualquier descuido podría ser fatal; Isabel se convierte en aliada de Santiago.

La muerte de Valeria desencadenó una serie de eventos inesperados. Isabel se acercó a Shaki para escuchar su testimonio y Beto, en su afán de conocer a Fernando, puso su vida en peligro: fue al hospital, le contó la verdad a Fernando y tuvo un enfrentamiento con Remigio. Jazmín pudo reconocer a Calixto cuando él trataba de eliminar al padre Gregorio y finalmente, Isabel decidió aliarse con Santiago para terminar lo que Valeria comenzó.

Maratón de Cautiva por Amor, episodios 61-65

Valeria se despide para siempre de Jazmín y los Fuentes Mansilla

Isabel escucha el testimonio de Shaki y descubre que Santiago es policía

Beto acude al hospital para conocer a Fernando y se encuentra con Remigio

Jazmín reconoce a Calixto cuando intenta hacerle daño al padre Gregorio

Honrando la memorio de Valeria, Isabel se alía con Santiago

No te pierdas los últimos capítulos de Cautiva por Amor, de lunes a viernes a las 9:30 p.m. por Azteca UNO.

