46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales

Este tipo de diseños se ha vuelto tendencia en los últimos años, pues le da a las mujeres un toque de elegancia, aunque hay otras que se resisten a los clásicos

Escrito por:  José Alejandro

Las uñas almendra es un diseño que no a todas les va, pues mientras unas optan por este modelo que da elegancia, otras prefieren las clásicas cuadradas. Lo cierto es que de un tiempo para acá se han vuelto tendencia por sus diseños originales y por verse hermosos. En cambio, si te gusta lo extravagante, estas 7 opciones de efecto ojo de gato te quedarán preciosas.

Este tipo de uñas lleva el nombre que la semilla, ya que su figura es idéntica: anchas del cuerpo y redondas de la punta. Este modelo puede llevar variedad de colores, aunque un artículo de la revista Vogue asegura que las tonalidades verde o morado mate son la moda durante el verano. Conoce los 7 modelos que debes usar si lo que buscas es algo sencillo.

Uñas almendra
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales
46 modelos de uñas almendra que te harán la vida sencilla: son hermosos, elegantes y diseños originales|Pinterest
