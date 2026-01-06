9 diseños de uñas color nude con rosa que están a la moda y se ven sencillas, pero preciosas

Las uñas en color nude con rosa están a la moda y son diseños que están de regreso nuevamente en tendencia, pues son minimalistas que, a primera impresión se ven sencillas, pero lucen preciosas. Estos modelos se ven elegantes, por lo que se puede utilizar todos los días o llevar a eventos especiales, las cuales puedes acompañar con estas 7 ideas de peinados con corte bob cuadrado que es tendencia en este enero de 2026.

En la década de los 2010 estuvo en tendencia los esmaltes vibrantes, pero de un tiempo para acá la moda son las uñas color nude y no por nada fueron las más utilizadas durante la temporada primavera-verano del año pasado y promete serlo también en este 2026, según un artículo de Vogue. Estos son los 7 diseños básicos que debes usar si quieres algo sencillo, pero elegante.

|IA

1. Clean nails

Este diseño de uñas es minimalista, pues su objetivo es lucir una apariencia natural y pulcra con los tonos nude.

|IA

2. Degradados

Este acabado es más moderno y de los más vistosos, ya que se puede combinar 2 tonalidades de rosa en las que se aprecia esa transición suave de los colores.

|IA

3. Glossy

Este diseño se puede utilizar en eventos especiales, pues su efecto glossy busca que las uñas luzcan con acabados brillantes.

|IA

4. French

El modelo francés es el que nunca falla, uno de los más limpios y el más confiable, ya que se puede adaptar a cualquier tipo de diseño.

|IA

5. Marmoleadas

Este diseño es quizá uno de los más complejos tanto para la mujer que busca hacerlo sola como la manicurista, pues es una técnica que consiste en dejar caer lacas en las uñas.

|Essie

6. Milky nails

El estilo lechoso da un acabado brillante y limpio, un dúo que sin duda dan elegancia a toda mujer que opta por este modelo.

|IA

7. Almendradas

Este estilo es del agrado de varias mujeres con puta ovalada, por lo que lo utilizan en todo estilo de uñas y en color nude rosa no podía faltar.

|IA

8. Objeto dorado

Las uñas con un objeto dorado siempre le dan ese toque de elegancia al diseño, aunque en esta ocasión se busca que no opaque a modelo, por lo que un cintillo pequeño podría ser buena opción.

|Passione Beauty

9. Estilo bailarina

Este diseño solo es apto para aquellas mujeres que les gusta utilizar uñas acrílicas y alargadas.