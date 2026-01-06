Las uñas naturales son símbolo de elegancia, por lo que puedes utilizarlas en cualquier lugar, ya que el diseño minimalista combina con todo. Este modelo fue muy utilizado por las artistas y actrices, pues fue tendencia en la temporada primavera-verano del año pasado y prometer serlo también en este 2026, como lo son las 7 opciones con el efecto ojo del gato que quedan hermosas en diferentes colores .

De acuerdo con un artículo del portal Vogue, este tipo de uñas nunca pasan de moda y combinan con cualquier look, siempre y cuando luzcan impecables. Es una buena opción para lucir hermosa y darle un descanso a las uñas acrílicas, como lo son los 5 modelos cuadrados que van con todo tipo de piel .

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|Clara

1. Naturales clásicas

El diseño es bastante sencillo, pues solo se le aplica un poco de esmalte y brillo. Se recomienda llevar la uña corta, para que el manicure luzca limpio.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|Essie

2. Lechosa

A este modelo se le conoce como milky nails y es sencillo de realizar, pues solo es aplicar un poco de esmalte blanco traslúcido a la uña, para darle ese toque lechoso.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|IA

3. Diseños abstractos

Si lo que buscas es darles un toque diferente a tus uñas, los diseños abstractos son una buena opción.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|IA

4. Glitter

Ese modelo se puede utilizar en eventos u ocasiones especiales, pues el esmalte glitter le da ese toque brilloso a las uñas naturales.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|Vanidades

5. French invertido

Es una buena opción para darle un toque diferente a tus uñas naturales, pues solo basta con agregar un esmalte de diferente color en el cuerpo de la uña para que luzcan como un verdadero french invertido.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|IA

6. Diseño con puntos

Este modelo al que se le conoce como polka dots es muy sofisticado y fácil de hacer, pues después de hacerte el manicure solo es cuestión de agregarle puntitos al cuerpo de la uña.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|IA

7. French

El modelo french es uno de los más limpios y utilizados para uñas naturales, ya que nunca pasa de moda y queda con cualquier look.

8 modelos de uñas naturales que te harán ver elegante y a la vez muy hermosa|IA

8. Nude mate

Este diseño es infalible, pues los colores combinan con cualquier tonalidad de piel, como lo son los beige suaves, rosas, marrones y cremas.