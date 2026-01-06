Es tiempo de Rosca de Reyes y ni siquiera imaginas el tenebroso significado de esa palabra

La Rosca de Reyes es un pan tradicional que se degusta los primeros días de enero, para ser específicos, la noche del 5 de enero o, en su defecto, el 6 del mismo mes, en el que se celebra la llegada de los Reyes Magos, que traen consigo regalos. Si embargo, el significado de este manjar, que se puede conseguir a un buen precio , tiene una historia y significado tenebroso.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, el significado de rosca es: “carnosidad que rebosa a las personas gruesas alrededor del cuello, las muñecas y las piernas, especialmente tratándose de niños”. Mientras que la palabra “chafa” tiene otra interpretación.

El significado de este manjar para los mexicanos viene desde hace miles de años, con el nacimiento de Jesús.|IA

La tenebrosa historia del “Niño” de la Rosca de Reyes

El “Niño” de la Rosca de Reyes es significativo, pues a quien le salga en el pan deberá cuidarlo hasta el 2 de febrero, Día de la Candelaria y, por ende, deberá comprar tamales, pues así lo indica la tradición mexicana. Según el portal del Gobierno de México, el muñeco escondido representa al Niño Dios, pero su historia es tenebrosa.

De acuerdo con un artículo de la Arquidiócesis de Monterrey, en el catolicismo el monito representa a los niños que fueron escondidos por sus padres para evitar que los soldados los mataran bajo la orden de Herodes, quien optó por esta medida tan radical al enterarse de que había nacido un Rey y su puesto estaba en peligro.

Sin embargo, hubo muchos pequeños menores de 2 años que fueron asesinados, de ahí surge el Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre. Es preciso mencionar que la tradición marca que a la persona que le toque el muñeco o “Niño” tendrá un gran año.

Finalmente, la forma ovalada de la Rosca de Reyes representa el amor a Dios, mientras que los frutos secos que adornan el pan simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, quienes llevaron regalos por el nacimiento de Jesús.