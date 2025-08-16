Litzy hace fuerte revelación tras el final de Cautiva por Amor: “fue muy duro”

Cautiva por Amor llegó a su gran final la noche de este viernes 15 de agosto de 2025, luego de que TV Azteca no produjera telenovelas por más de 7 años. Esta historia llena de intriga, amor y pasión fue un proyecto que tocó muchos corazones, en especial, el de su protagonista.

Fue a través de sus redes sociales en las que Litzy aprovechó para agradecerle al público el haber sintonizado este melodrama en el que dio vida a una mujer fuerte, quien tuvo que salir adelante a pesar de las grandes vicisitudes de la vida.

En las historias de su cuenta de Instagram, la actriz aprovechó para expresar el gran reto que significó este proyecto: “Jazmín fue un personaje duro de interpretar, lo hice con todo mi respeto, empatía, entrega y amor”.

La intérprete mostró el gran cariño que sintió durante este tiempo: “GRACIAS A todos los que día a día se dieron cita para vernos. Ha sido un honor ser la protagonista de esta historia CAUTIVA POR AMOR, los quiero con todo mi corazón”.

Instagram: @litzyoficial Así fue como Litzy se despidió de su personaje Jazmín, de Cautiva por Amor.

De esta manera fue como Litzy le dijo adiós al personaje que le dio su primer protagónico en la pantalla de TV Azteca, luego de tener una larga trayectoria en los melodramas a nivel internacional.

GRAN FINAL DE CAUTIVA POR AMOR

Litzy dio vida a Jazmín, una joven quien luego de sufrir un gran trauma en su vida y ser separada de su hija, resurge de sus heridas para buscar justicia en contra de Remigio (Plutarco Haza), el hombre que la violentó y le quitó a su bebé.

Finalmente, te invitamos a ver los resúmenes de esta gran historia en la que participaron grandes figuras de la televisión como: Daniela Castro, Osvaldo de León, Erick Chapa, Alejandra Lazcano, Plutarco Haza, entre muchos más.