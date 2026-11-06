Quién es la mamá de Fernando Lozada, participante de La Granja VIP: muy pocos conocen a la señora Benicia Zúñiga

Fernando Lozada ha compartido parte de su historia familiar durante su participación en La Granja VIP, lo que ha despertado el interés de las personas que lo acompañan fuera del reality. Entre ellas aparece su mamá, Benicia Zúñiga Portilla, quien tiene una trayectoria profesional alejada de los programas de entretenimiento.

Si bien su nombre también ha llamado la atención por su relación sentimental con Alfredo Adame, la señora Benicia se dedica a una actividad diferente a la de su hijo. Es empresaria del transporte de carga y ha aparecido ante las cámaras para hablar sobre Fernando y sus momentos más personales dentro de la competencia.

¿Quién es Benicia Zúñiga, mamá de Fernando Lozada, y a qué se dedica?

Benicia Zúñiga Portilla es una empresaria mexicana dedicada al transporte de productos como azúcar y melaza. De acuerdo con una entrevista de Alfredo Adame retomada por TV Azteca, cuenta con tráileres y desarrolla su actividad en este sector.

Madre de Fernando Lozada Benicia Zúñiga, mamá de Fernando (Foto: Azteca UNO)

Por otro lado, un perfil publicado por SDPnoticias señala que es mamá de tres hijos: Fernando, Carlos y Manuela, siendo el participante de La Granja VIP el mayor.

Aunque su trabajo está fuera de la televisión, Benicia ya había aparecido en publicaciones de Fernando antes de su ingreso al reality. La Razón recuperó un mensaje que el creador de contenido le dedicó por el Día de la Madre de 2019: “Feliz día a la mami más mami!! te amo Benicia”.

¿Qué ha dicho la mamá de Fernando Lozada sobre La Granja VIP?

Benicia también ha hablado públicamente de la experiencia de su hijo dentro de La Granja VIP. En un segmento de Venga La Alegría publicado el 2 de octubre, reaccionó al momento en que Fernando recordó la ausencia de su papá.

La presentación de esa entrevista destaca que defendió el derecho de su hijo a poner límites. Su intervención permite conocer otra perspectiva sobre los asuntos familiares que el Granjero ha compartido durante su estancia en el programa.

¿Cómo conoció Benicia Zúñiga a Alfredo Adame?

alfredo-adame-mama-fernando-lozada.jpg Alfredo Adame tiene un romance con Benicia, la mamá de Fernando Lozada (ESPECIAL)

Fernando Lozada fue quien presentó a su mamá con Alfredo Adame, dicho por el propio conductor durante La Granja VIP. El acercamiento dio paso a un romance que se hizo público en agosto, cuando ambos aparecieron juntos en una gala de premiación.

El participante ha mostrado su entusiasmo por la relación. Incluso, la cercanía que mantiene con Adame dio origen a las bromas en las que se refiere al actor como su “papá”, aunque no existe un parentesco biológico entre ellos.