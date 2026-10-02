Benicia, mamá de Fernando Lozada, rompe el silencio sobre su hijo en La Granja VIP
La mamá del participante reaccionó a sus momentos más personales dentro del reality y defendió su derecho a poner límites.
Benicia pareja de Aldfredo Adame habló sobre la participación de Fernando Lozada en La Granja VIP y reaccionó al momento en que recordó la ausencia de su papá. También reconoció, entre bromas, que la novia de su hijo, Itza García, puede ser celosa ante la convivencia que mantiene dentro del reality.