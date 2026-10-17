Alfredo Adame quedó ENCANTADO con la mamá de Fer Lozada; así contó el Granjero la anécdota (VIDEO)

Fernando Lozada contó una anécdota inesperada en La Granja VIP. El influencer relató cómo fue el día en que su mamá conoció a Alfredo Adame, ganador de la primera edición del reality. Hubo conexión desde ese día y Fer reveló que continuaron saliendo. Su relato dejó muchas risas y el lado galán del Golden Boy que pocos conocían.