OFICIAL; Lista completa de todos los PEONES para la semana 9 de La Granja VIP; estas son las actividades que deberán realizar

Es oficial, este domingo durante la octava la Gala de Eliminación de La Granja VIP se dió a conocer el nombre de todos los Peones en la semana 9 de La Granja VIP, quiénes son: Pablo Montero, Fernando Lozada, "La Bebeshita" y Manelyk. Cada uno de ellos tendrá diversas obligaciones y responsabilidades durante la semana por lo que a continuación te detallamos cada una de ellas.

La Granja VIP: ¿Cuáles serán las obligaciones y responsabilidad de los Peones de la semana 9?

Durante esta novena semana de La Granja VIP (02 al 08 de noviembre) los Peones deberán de cumplir con una serie de responsabilidades, que por ningún motivo pueden incumplir, estas son despertarse antes que todos sus compañeros para preparar el desayuno, ordeñar las vacas, gallinas y a todo el ganado. Por otro lado, con la llegada de Tlacoyo, el canino más querido de La Granja VIP, los Peones deben encargarse de que salga a hacer sus necesidades por las mañanas. Además de esto, también son los encargados de lavar y limpiar los establos así como el gallinero, recoger los huevos de las gallinas por la mañana y dar vueltas al molino.

Aunado a lo anterior, los Peones pierden algunos privilegios, por ejemplo deben dormir en el Granero, utilizar baños distintos, limitarse a comer sólo ciertos alimentos, bañarse al aire libre. Si por alguna razón los Peones no cumplen con sus obligaciones pueden tener sanciones como una baja en el presupuesto semanal, algo que sin dudas afecta a todos los Granjeros e incluso puede generar tensiones y fuertes peleas.

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La Granja VIP: ¿Quién es el Capataz de la semana 9?

A diferencia de los Peones, el Capataz es uno de los roles más deseados por los Granjeros ya que este posee privilegios. Sin embargo, hasta el momento se desconoce quién ocupará este rol durante la semana 9 de La Granja VIP. Anteriormente, en la semana 8 “La Bebeshita” fue quién ejerció este rol.

Uno de los principales privilegios con los que cuenta un Capataz es el de tener inmunidad durante la semana; es decir, no puede entrar a la Tabla de Nominación; por ende no está en riesgo de quedar eliminado de la competencia. Por otro lado, a diferencia de los demás Granjeros y los Peones, cuenta con una habitación especial, cómoda y llena de amenidades para descansar. Pese a estos privilegios, también recibirá una evaluación sobre su papel como líder durante los días que fue Capataz. A pesar de esto, tiene la enorme responsabilidad de ser líder, tomar decisiones para la buena organización así como la asignación de tareas y saber cómo hacer los gastos con el presupuesto semanal, esto de forma consciente y tomando en cuenta las necesidades de los Granjeros.