MasterChef Celebrity: ¿Quién es el eliminado este domingo 11 de junio?

La emoción alcanza su punto más alto cada domingo a las 8 de la noche, cuando un torbellino de pasiones desata el caos en la cocina más famosa de México. En este templo culinario, cada reto se convierte en una encrucijada, donde la destreza y la valentía se enfrentan al despiadado peligro de ser expulsados de MasterChef Celebrity 2023.

¿Cómo fue la despedida del quinto eliminado?

Este 11 de junio, la emoción se apodera de los seguidores de la cocina más famosa de México, ya que uno de los 16 talentosos concursantes será víctima de una cruel eliminación. La expectativa está en su punto máximo, mientras los fanáticos se preguntan quién será el desafortunado eliminado.

Con mucha tristeza, el Padre José de Jesús se despidió de sus compañeros de la cocina más famosa de México.

Me siento muy contento, porque siempre hay que aprender a ver las luces, más que las sombras…

¿Quién es el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2023?

Cada desafío plantea un nuevo nivel de presión en MasterChef Celebrity 2023, los jueces, Adrián Herrera, Zahie Téllez y Poncho Cadena, se enfrentan a una decisión agonizante. El destino de otro famoso pende de un hilo.

Con cada paso adelante, un paso atrás es inevitable, y uno de los concursantes se unirá a la lista de Alejandro Lukini, Pedro Prieto, Poncho de Nigris y la más reciente eliminada, Gabriela Goldsmith, cuyos sueños culinarios quedaron truncados en el camino.

Sin duda, los latidos del corazón se aceleran, mientras el jurado se prepara para pronunciar el nombre del próximo eliminado ¿Estás listo para conocer quién será el eliminado de este 11 de junio?

El Padre José de Jesús tuvo una de sus peores participaciones, pues no logró preparar ningún platillo de forma correcta. Al momento del reto final, solicitó no presentar su plato, pero las reglas son claras y lo tuvo que hacer.

Una mala preparación en sus ostiones, sumado al resto de los platillos de la noche, lo mandó a ser el quinto eliminado de MasterChef Celebrity 2023.

¿Cuándo y dónde ver MasterChef Celebrity?

No te pierdas MasterChef Celebrity 2023 todos los domingos, en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO y a través de la App TV Azteca EN VIVO.

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