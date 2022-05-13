¿Cómo reaccionó Paulina Rubio cuando le preguntaron sobre su mamá?

Hace algunas semanas atrás, Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, fue diagnosticada con cáncer de páncreas, uno de los más agresivos, por ello fue internada en el nosocomio Mount Sinai Medical Center de la ciudad de Miami, Florida, donde se encuentra recibiendo el tratamiento ambulatorio.

Sin embargo, hace algunos días, la artista de 74 años se mostró junto a ‘La Chica Dorada’ durante la promoción de “Perrísimas”, gira de conciertos que Paulina Rubio estelariza al lado de Alejandra Guzmán.

Por su parte, Paulina ha sido muy reservada en torno a la salud de su mamá y les ha pedido respeto a los medios de comunicación para evitar “especulaciones falsas e innecesarias”. Lo único que se ha podido saber por parte de Paulina Rubio en torno a la salud de su madre ha sido gracias a lo que publicó en redes sociales, donde le envió un emotivo mensaje.

“Mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací. Siempre cálida, de carácter integro y con una personalidad imponente. Nada jamás te detiene. Juntas saldremos adelante, mi Fe en tu pronta recuperación es inquebrantable”, publicó.

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Así reaccionó Paulina Rubio cuando le preguntaron sobre su mamá

Las cámaras de Ventaneando se movilizaron el día de ayer hasta el Paso, Texas, donde Paulina Rubio y Alejandra Guzmán dieron un concierto en el Coliseo. Al preguntarle sobre el estado de salud de Susana Dosamantes, la cantante no quiso atender al reportero a su llegada al hotel donde se hospedaba y continuó su camino sin decir palabra alguna.

Según se sabe, el tratamiento al que ha sido sometida la actriz de 74 años va viento en popa y tanto ella como sus hijos se mantienen positivos, así lo dio a conocer Erik Rubín, excompañero de Paulina en Timbiriche, quien se tomó el tiempo para hablar sobre el ánimo de ‘La Chica Dorada’ y de su mamá.

“Estamos todos muy positivos, no, para mí es como una madre Susana, este... Ella está muy positiva, Paulina está muy positiva y todos los que la queremos estamos muy positivos, sabemos que es una guerrera”.