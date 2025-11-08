Revelan los audios en donde Aleks Syntek reveló que sufrió abuso en su infancia

Aleks Syntek es un cantante que ha acaparado la atención del público en más de una ocasión, pues varias veces ha hecho algunos comentarios un poco desatinos que le han valido la crítica en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión parece que el famoso no está pasando por los mejores momentos, esto porque hay audios con información delicada sobre su infancia.

En primera instancia, se comenzó a especular que supuestamente le habría sido infiel a su esposa Karen Coranado, por lo que existen rumores de un posible divorcio que podría fin a su matrimonio.

Aunque se ha mencionado que estas filtraciones de información provienen de la agrupación Monalisa, los cuales estuvieron trabajando con el cantante. Posteriormente, el cantante canceló algunas presentaciones y ahora, se dieron a conocer unos audios en el programa de espectáculos de ‘Ventaneando’.

¿Qué se menciona en los audios que se filtraron sobre Aleks Syntek?

De acuerdo con lo que se reveló en dichos audios, el cantante estaría pasando por problemas con sus hijos y supuestamente sufrió un abuso. Incluso, Aleks Syntek se siente traicionado por el productor musical Javier Calderón y por Valeria Cox.

Mi pregunta es ¿qué hice?, ¿qué les hice a ustedes y qué le hice a ese güey y a la vieja como para que destrocen mi familia, y ya mis hijos no me quieran ver, entonces como ya no hay pedo de nada, pues ya soy kamikaze, así que esperen noticias mías (...) vamos a sacar quienes son cómplices, vamos a levantar un acta

Agregó que levantó un acta por extorsión y aseguró que hará todo lo posible por obtener justicia para él, sus hijos y para su familia. En los audios se escucha que se dirige a una mujer llamada Ariadna, donde asegura que es una campaña en su contra por parte del productor y su esposa.