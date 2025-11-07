Aleks Syntek anunció su retiro de los escenarios y crecen los rumores de su divorcio

Aunque no es nuevo que la polémica se encuentre alrededor de Aleks Syntek, en esta ocasión se está propagando la información alrededor de problemas matrimoniales bastante severos. En redes sociales anunció que su salud le está exigiendo detener su carrera musical, pero podrían existir más factores que le están aquejando en estos momentos.

Ante las críticas, Aleks Syntek se defiende por polémica con su esposa [VIDEO] Hace unos días, Alex Syntek contó en un podcast la historia de cómo y cuándo conoció a su ahora esposa, por lo que le comenzaron a llover críticas.

¿Aleks Syntek está pasando por problemas matrimoniales?

Alrededor del músico mexicano se han acumulado bolas de nieve que lo han puesto en situaciones muy desfavorables. Tiene acusaciones por acoso a menores e incluso su propio matrimonio empezó con un noviazgo donde él tenía 23 años y su esposa 15. Por ello, muchos lo han catalogado como un depredador sexual, aunque todo se ha quedado en la esfera de lo digital o mediático, pues no tiene denuncias legales formales en contra.

En ese sentido, el periodista Javier Ceriani comunicó en sus contenidos que en estos momentos el compositor y su esposa estarían en medio de un proceso de separación. Dicho asunto se concretaría por diversas infidelidades de Syntek. Según la información del ya mencionado comunicador, el cantante habría traicionado el pacto matrimonial con una maquillista, con una DJ chilena y con una fan que al momento del primer contacto con el artista… era menor de edad.

Por ello, los rumores se acrecientan en medio del anuncio de un parón que interrumpe su gira, la cual se retomaría cuando el hombre de 56 años se recupere y sus médicos le recomienden retomar sus actividades artísticas.

¿Quién es la esposa de Aleks Syntek?

La mujer con la que el nacido en Mérida se casó el 14 de julio del 2000 es Karen Coronado, hermana de Ingrid Coronado. El matrimonio entre el músico y Karen dio como fruto dos hijos, quienes se llaman Natalia y Matías Escajadillo Coronado. Y aunque en estos momentos la información alrededor de los problemas maritales son rumores, muchos en redes sociales cuestionan las actitudes y polémicas que han estado alrededor del músico mexicano.