Nadie sabía que estos 2 personajes de Rosario Tijeras son familia en la vida real

Aunque la cuarta temporada de ‘Rosario Tijeras’ tuvo muchos giros intensos, traiciones y despedidas que marcaron a los fans, hay un dato que pasó desapercibido para la mayoría: dos de los actores de la serie son familia en la vida real.

Uno de ellos es Asbel Ramsés, el joven actor que da vida a Teo, un chico rebelde y valiente que aparece en la historia del albergue Alas, donde Rosario se involucra en acciones sociales para rescatar a jóvenes en riesgo. Este personaje termina por ser clave en la trama, sobre todo en los últimos capítulos, donde todo se descontrola.

El papá de Asbel también aparece en Rosario Tijeras 4 (aunque nadie lo notó)

Lo que muy pocos sabían (hasta ahora) es que el papá real de Asbel también actuó en la misma temporada. Interpretó a un personaje secundario: el papá de Sirena, la mejor amiga de Rosario Tijeras.

Estos son los 2 personajes de la serie Rosario Tijeras son familia en la vida real

Su participación fue breve y sin mayor protagonismo, pero ahora que se sabe que es el verdadero papá de Asbel, ¡todo toma otro sentido!

Imagínate estar en el mismo set, grabando una de las series más vistas de la televisión mexicana, y compartir escena con tu padre... aunque no sea tu papá en la ficción.

El destino de los personajes: Teo terminó matando a su papá en la ficción

Y por si el dato familiar ya era lo suficientemente curioso, el desenlace fue aún más inesperado y trágico. En uno de los tiroteos más intensos dentro del albergue Alas, Teo termina disparándole y matando al personaje que, en la vida real, es su papá.

Aunque en la serie nunca se menciona ninguna relación entre ellos, ahora que lo sabemos, la escena cobra un significado mucho más fuerte. Irónicamente, el hijo asesina al padre (en la ficción), sin que la mayoría del público supiera que eran familia en la vida real.

Este detalle se suma a las muchas sorpresas ocultas que dejó ‘Rosario Tijeras’ en su última temporada… y que solo los fanáticos más clavados, o con buena memoria, podrían haber detectado.