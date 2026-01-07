inklusion logo Sitio accesible
Así se vivió el concierto Juguetón 2026; todos los artistas que se presentaron y mejores momentos

El concierto del Juguetón 2026 se vivió de manera espectacular este 6 de enero de 2026, dicho evento tuvo como invitados a grandes iconos de la música

Fotos del Concierto del Juguetón del martes 6 de enero de 2026 en TV Azteca
Azteca UNO

Escrito por:  Abimelek Flores

Así se vivió el concierto Juguetón 2026; todos los artistas que se presentaron y mejores momentos. Este evento se vivió el pasado martes 6 de enero, donde referentes de la música como: El Boguetto, La Sonora Dinamita, Carolina Ross, La Adictiva y Majo Aguilar, pusieron a cantar y a bailar a todos los asistentes.

Así fue el show de Plim Plim

El Show de Plim Plim
Plim Plim puso a bailar a todos los pequeños con su show

La Adictiva tocó el corazón de los asistentes con sus mejores temas

La Adictiva puso a cantar a todos los asistentes con sus mejores canciones
La música banda estuvo presente en el Concierto del Juguetón 2026

Majo Aguilar cautivó a todos con su espectacular voz

Majo Aguilar desbordó talento en el Juguetón 2026
Majo Aguilar lo dio todo en el escenario del Juguetón 2026

Carolina Ross hizo vibrar a todos con sus canciones que tocan el corazón

Así cantó Carolina Ross en el Juguetón 2026
Carolina Ross cantó e hizo vibrar el escenario del Juguetón 2026

La Sonora Dinamita puso a bailar a los asistentes con sus canciones más icónicas

La Sonora Dinamita puso a bailar a todos con su ritmo
Baile y ritmo al son de La Sonora Dinamita

El Boguetto hizo que todos sacaran los pasos prohibidos

El reggaetón se hizo presente con el Booo
El Boguetto hizo que sacarán los pasos prohibidos todos los asistentes del Juguetón 2026

También estuvo presente el show del musical Mentiras

Mentiras el musical también puso a todos a bailar con sus icónicas canciones
Los padres de familia también pudieron los mejores temas de su juventud

