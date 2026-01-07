Así se vivió el concierto Juguetón 2026; todos los artistas que se presentaron y mejores momentos
El concierto del Juguetón 2026 se vivió de manera espectacular este 6 de enero de 2026, dicho evento tuvo como invitados a grandes iconos de la música
Así se vivió el concierto Juguetón 2026; todos los artistas que se presentaron y mejores momentos. Este evento se vivió el pasado martes 6 de enero, donde referentes de la música como: El Boguetto, La Sonora Dinamita, Carolina Ross, La Adictiva y Majo Aguilar, pusieron a cantar y a bailar a todos los asistentes.