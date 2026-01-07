Así se vivió el concierto Juguetón 2026; todos los artistas que se presentaron y mejores momentos. Este evento se vivió el pasado martes 6 de enero, donde referentes de la música como: El Boguetto, La Sonora Dinamita, Carolina Ross, La Adictiva y Majo Aguilar, pusieron a cantar y a bailar a todos los asistentes.

Así fue el show de Plim Plim

La Adictiva tocó el corazón de los asistentes con sus mejores temas

Majo Aguilar cautivó a todos con su espectacular voz

Carolina Ross hizo vibrar a todos con sus canciones que tocan el corazón

La Sonora Dinamita puso a bailar a los asistentes con sus canciones más icónicas

El Boguetto hizo que todos sacaran los pasos prohibidos