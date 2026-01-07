¿Se acaba “6 de Copas”? Cuál es la POLÉMICA y qué han dicho las integrantes del famoso podcast

Han pasado varios días desde que Priscila Arias anunciara su salida de "6 de Copas". Desde entonces, la polémica y la incertidumbre no ha hecho más que crecer entre las fans del exitoso podcast que "La Fatshionista" compartía con Diana Wong, Marisol de la Fuente ("Hola Sunshine"), María Bolio, Fernanda Martín y Mónica Makaco. A continuación recopilamos lo que cada integrante ha dicho al 6 de enero.

Por qué Priscila Arias, "La Fatshionista", dejó "6 de Copas"

A través de un video en su cuenta de Instagram, "La Fatshionista" dejó clara su decisión de abandonar "Seis de Copas". "Es una noticia que llevo guardando desde septiembre", dijo, además de que ya no podía "seguir fingiendo" que continuaba en el proyecto.

Priscila Arias citó varias razones de su partida, entre ellas la carga de trabajo y lo absorbente que el podcast ha sido, de manera que debió dejar detenidos otros proyectos que ella tenía desde antes. "Se me fue de las manos, las últimas grabaciones no fueron nada placenteras para mí", agregó.

Cabe mencionar que en el último episodio que se publicó de "Seis de Copas" en 2025, justo antes del anuncio, la creadora de contenido habló sobre su deseo de dejar el podcast. "A veces crecer también implica reconocer cuándo algo que amaste empieza a pesarte".

Este 6 de enero, la community manager de Priscila publicó un mensaje en su cuenta de Instagram anunciando que la influencer se encuentra tomandose unos días de las redes sociales.

El video de Fernanda Martín que despertó la polémica

Posterior al anuncio de Priscila Arias, Fernanda Martín publicó un polémico video que después eliminó. Visiblemente afectada por la situación, en ese video dio a entender que "La Fatshionista" no había respetado un acuerdo que tenían respecto a la forma en que se daría la noticia y que además no le contestaba sus intentos por contactarla.

Acusan a María Bolio de "tirar indirectas"

Días después del anuncio de Priscila, acusaron a María Bolio de hacer indirectas en contra de "La Fatshionista". En específico, un reel que publicó después del temblor del 2 de enero en México: "Ojalá el temblor te haya sacudido la mala vibra", escribió ahí.

La influencer aclaró que se trataba de una simple frase con humor que ella había "guardado" desde hacía tiempo para cuando temblara.

Sin embargo, entre las fans ha trascendido que María Bolio ya no sigue en Instagram a Priscila Arias.

Mónica Makaco aclara lo dicho por "La Fatshionista"

En su mayor reacción tras el anuncio de Priscila Arias, Mónica Makaco aclaró una parte del video que pudo haber generado malas interpretaciones. "Priscila no se fue en septiembre, las últimas grabaciones fueron en septiembre. Su salida nos la comunicó hace apenas dos meses, en noviembre. Cuando se grabó el episodio, no era una decisión definitiva", dijo.

La influencer también aseguró que la decisión se respeta. "Nadie la quería obligar a quedarse".

Qué han dicho Marisol de la Fuente y Diana Wong

Ambas integrantes del podcast se han mantenido al margen de la polémica. Sin embargo, por la amistad más cercana que parece tener Diana Wong con Priscila Arias, muchas usuarias en redes sociales se han preguntado desde hace varios días si eso podría afectar su participación en "6 de Copas".

