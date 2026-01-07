Adulto mayor cayó del piso 15 y es salvado de morir por un tendedero: VIDEO

Tal como en las películas, este hombre se convirtió en héroe al salvar a un adulto mayor que tuvo un accidente de seriedad al caer desde el piso 15. De manera milagrosa, un tendedero le salvó de caer al vacío, esto en el séptimo nivel del edificio. Sin embargo, aunque hubo alivio por dicho milagro, se tuvo que actuar rápido para que el anciano no doblegara la estructura que le salvó la vida en primera instancia. Así ocurrió el rescate.

Mario Bezares revela cómo va el proceso legal contra serie sobre Paco Stanley

¿Cómo fue rescatado el adulto mayor de caer desde una gran altura?

Esta historia es dramática en su totalidad. Las imágenes comienzan grabando a un hombre que se encuentra colgando de sus pies en una estructura que lo sostiene pero no en totalidad… desde el piso 7. Se informa que el adulto mayor tuvo un accidente que le hizo caer desde el nivel 15 del edificio y por eso un valiente hombre actuó rápido para ayudarle a la brevedad.

En algunos espacios identifican a Zhang Wei como un veterano militar que decidió enredarse para que lo bajaran desde el piso ocho y así meter al anciano al departamento del ya mencionado séptimo piso. Supuestamente lo que se ató fue una manguera para incendios, lo cual le permitió auxiliar al anciano que había sufrido un duro accidente y se encontraba completamente desorientado.

El que también se reporta que era el vigilante del condominio, no entró por el sexto piso porque había barrotes en las ventanas, ni lo jaló directamente del séptimo nivel porque no había nadie dentro. Pero pese a las complicaciones, fue su actuar efectivo el que permitió darle una nueva oportunidad a este vecino de aproximadamente 80 años.

Recently in east #China's Nanjing, a man fell from the 15th floor and was left dangling perilously. Without a second thought, Zhang Wei, a military veteran, secured a fire hose around his waist and descended out of the window to rescue the man, pulling him to safety. #ChinaBuzz pic.twitter.com/2knOZf4OrP — CGTN (@CGTNOfficial) January 6, 2026

¿Cómo se encuentra el adulto mayor que sufrió este accidente?

Tras llevarlo inmediatamente al hospital y recibir las atenciones debidas, este hombre se reportó en buen estado y consciente. Pero su historia quedó para ser replicada a nivel mundial, pues dicho percance sucedió en China. Con esto, se celebró en redes sociales la valentía y actuar del hombre que le salvó y también se mencionó el milagro de encontrarse ese tendedero metálico en su terrible caída.